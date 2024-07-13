Облов Иван Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Облов Денис Иванович
Мать: Облова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Облов Иван Иванович
Мать ребёнка: Облова Евдокия
Рождение ребёнка
08.02.1796 ст.
Сын: Облов Федор Иванович
Мать ребёнка: Облова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Облов Фрол Иванович
Мать ребёнка: Облова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Мать ребёнка: Облова Евдокия
Смерть
Неизвестно