Облов Иван Денисович Около 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОблов Иван Денисович

Облов Иван Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Облов Денис Иванович

Мать: Облова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Облов Иван Иванович

Мать ребёнка: Облова Евдокия

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1796 ст.

Сын: Облов Федор Иванович

Мать ребёнка: Облова Евдокия

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Облов Фрол Иванович

Мать ребёнка: Облова Евдокия

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Облов Ларион Иванович

Мать ребёнка: Облова Евдокия

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.