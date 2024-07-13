Облова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773 ст.
Дата смерти23.03.1822 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Облов Иван Иванович
Отец ребёнка: Облов Иван Денисович
Рождение ребёнка
08.02.1796 ст.
Сын: Облов Федор Иванович
Отец ребёнка: Облов Иван Денисович
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Облов Фрол Иванович
Отец ребёнка: Облов Иван Денисович
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Отец ребёнка: Облов Иван Денисович
Смерть
23.03.1822 ст.