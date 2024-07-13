Облова Евдокия 1773 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Облова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

23.03.1822 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Облов Иван Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Денисович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1796 ст.

Сын: Облов Федор Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Денисович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Облов Фрол Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Денисович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Облов Ларион Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Денисович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
23.03.1822 ст.

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