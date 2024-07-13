Облова Варвара Ивановна Около 1745 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Облова Варвара Ивановна

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Облов Денис Иванович

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Облов Иван Денисович

Отец ребёнка: Облов Денис Иванович

Рождение ребёнка
С 1774 по 1780

Сын: Облов Петр Денисович

Отец ребёнка: Облов Денис Иванович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Облов Никита Денисович

Отец ребёнка: Облов Денис Иванович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Облова Анна Денисовна

Отец ребёнка: Облов Денис Иванович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Облова Устинья Денисовна

Отец ребёнка: Облов Денис Иванович

Смерть
Неизвестно

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