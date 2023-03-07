Колотов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Колотов Василий Иванович
Мать: Колотова Ирина Ивановна
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка) Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 ... Показать все
Бракосочетание
Около 1772
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Колотова Прасковья Федоровна
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Колотова Прасковья Федоровна
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Смерть
1830
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)