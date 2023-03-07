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Колотов Иван Васильевич

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Место рождения

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Колотов Василий Иванович

Мать: Колотова Ирина Ивановна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка) Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 ... Показать все
Бракосочетание
Около 1772

Жена: Колотова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Колотов Никита Иванович

Мать ребёнка: Колотова Прасковья Федоровна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Рождение ребёнка
1788

Сын: Колотов Никита Иванович

Мать ребёнка: Колотова Прасковья Федоровна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Смерть
1830
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
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