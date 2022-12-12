Колотов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смерти1768
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Колотова Ирина Ивановна
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка) Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотова Ирина Ивановна
Жена Ирина Ивановна (1713-после1782)- дочь саратовского посадского Ивана Болдырева
Смерть
1768
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка)