Колотова (Болдырева) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Болдырева) Ирина Ивановна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1708 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Колотов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Колотов Василий Иванович

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка) Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Василий Иванович

Жена Ирина Ивановна (1713-после1782)- дочь саратовского посадского Ивана Болдырева
Смерть
После 1782
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка
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