Колотова (Болдырева) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка)
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Колотов Василий Иванович
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка) Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена Ирина Ивановна (1713-после1782)- дочь саратовского посадского Ивана Болдырева
Смерть
После 1782
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка