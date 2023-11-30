Колотов Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1788
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Бракосочетание
Вычислено 1810
Жена: Агрофена
дети Василий (р.1812), Кирилл (р.1817), Дмитрий (р.1825) Марфа (р1815) Екатерина(р1828)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Колотов Димтрий Никитович
Мать ребёнка: Агрофена
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Смерть
До 1850