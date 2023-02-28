Колотов Димтрий Никитович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1826
Отец: Колотов Никита Иванович
Мать: Агрофена
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Бракосочетание
Вычислено 1848
Жена: Мария Феоновна
дети: Андрей 1850, Ольга 1850, Авдотья 1853, Анна 1854, Настасья 1856, Устинья 1858
Рождение ребёнка
1850
Сын: Колотов Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Феоновна
Ревизская сказка государственных крестьян Саратовского уезда 1858 года 10 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.2609 листы 893-901 Колотов Буерак)
Смерть
Неизвестно