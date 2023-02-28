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Колотов Димтрий Никитович

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Место рождения

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Колотов Никита Иванович

Мать: Агрофена

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Бракосочетание
Вычислено 1848

Жена: Мария Феоновна

дети: Андрей 1850, Ольга 1850, Авдотья 1853, Анна 1854, Настасья 1856, Устинья 1858
Рождение ребёнка
1850

Сын: Колотов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Феоновна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка государственных крестьян Саратовского уезда 1858 года 10 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.2609 листы 893-901 Колотов Буерак)
Смерть
Неизвестно
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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