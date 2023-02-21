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Мария Феоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Бракосочетание
Вычислено 1848

Муж: Колотов Димтрий Никитович

дети: Андрей 1850, Ольга 1850, Авдотья 1853, Анна 1854, Настасья 1856, Устинья 1858
Рождение ребёнка
1850

Сын: Колотов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Колотов Димтрий Никитович

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка государственных крестьян Саратовского уезда 1858 года 10 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.2609 листы 893-901 Колотов Буерак)
Смерть
Неизвестно
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