Мария Феоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Бракосочетание
Вычислено 1848
дети: Андрей 1850, Ольга 1850, Авдотья 1853, Анна 1854, Настасья 1856, Устинья 1858
Рождение ребёнка
1850
Сын: Колотов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Колотов Димтрий Никитович
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка государственных крестьян Саратовского уезда 1858 года 10 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.2609 листы 893-901 Колотов Буерак)
Смерть
Неизвестно