Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Бракосочетание
Вычислено 1810
дети Василий (р.1812), Кирилл (р.1817), Дмитрий (р.1825) Марфа (р1815) Екатерина(р1828)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Колотов Димтрий Никитович
Отец ребёнка: Колотов Никита Иванович
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Смерть
До 1850