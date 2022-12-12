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Агрофена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Бракосочетание
Вычислено 1810

Муж: Колотов Никита Иванович

дети Василий (р.1812), Кирилл (р.1817), Дмитрий (р.1825) Марфа (р1815) Екатерина(р1828)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Колотов Димтрий Никитович

Отец ребёнка: Колотов Никита Иванович

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Смерть
До 1850
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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