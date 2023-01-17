Колотова (Колесникова) Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1757
Отец: Колесников Федор
Мать: не указана
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка
Бракосочетание
Около 1772
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Колотов Иван Васильевич
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Колотов Иван Васильевич
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Смерть
До 1816