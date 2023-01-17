Колотова (Колесникова) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Колесникова) Прасковья Федоровна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Колесников Федор

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка
Бракосочетание
Около 1772

Муж: Колотов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Колотов Никита Иванович

Отец ребёнка: Колотов Иван Васильевич

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Рождение ребёнка
1788

Сын: Колотов Никита Иванович

Отец ребёнка: Колотов Иван Васильевич

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Смерть
До 1816
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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