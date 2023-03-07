Колесников Федор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Колотова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка
Смерть
Неизвестно