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Колесников Федор

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Колотова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Аткарского и Саратовского уезда 1782 года 4 ревизия (ГАСО Ф.28 О.1 д.35В листы 137-141 Вторя хмелевка
Смерть
Неизвестно
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