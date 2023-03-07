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Колотов Никита Иванович

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Место рождения

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Колотов Иван Васильевич

Мать: Колотова Прасковья Федоровна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Бракосочетание
Вычислено 1798

Жена: Авдотья

Рождение ребёнка
1800

Сын: Колотов Иван Никитович

Мать ребёнка: Авдотья

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Смерть
До 1850
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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