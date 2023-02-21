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Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Бракосочетание
Вычислено 1798

Муж: Колотов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Колотов Иван Никитович

Отец ребёнка: Колотов Никита Иванович

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Смерть
До 1850
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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