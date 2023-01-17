Колотов Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Колотов Никита Иванович
Мать: Авдотья
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Бракосочетание
Вычислено 1818
Жена: Авдотья
дети Спиридон (р1819) Ларион (р.1832) Авдотья(1820) Прасковья(1821) Елена (1822) Мария (1823) Матрена (1824) Акулина (1826) Марьяна (1828)
Рождение ребёнка
1820
Сын: Колотов Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Авдотья
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
До 1850