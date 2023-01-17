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Колотов Иван Никитович

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Место рождения

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Колотов Никита Иванович

Мать: Авдотья

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Бракосочетание
Вычислено 1818

Жена: Авдотья

дети Спиридон (р1819) Ларион (р.1832) Авдотья(1820) Прасковья(1821) Елена (1822) Мария (1823) Матрена (1824) Акулина (1826) Марьяна (1828)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Колотов Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Колотов Ларион Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
До 1850
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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