Анисимова (Фон Ферельцт) Елизавета Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Фон Ферельцт) Елизавета Савельевна

Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Фон Ферельцт Савелий ( Франц Ксавериус) Карлович

Мать: Фон Ферельцт Глафира Петровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анисимова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Анисимов Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Беклемишева Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Анисимов Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Анисимов Иннокентий Михайлович

Отец ребёнка: Анисимов Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.1835 ст.

Сын: Анисимов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Анисимов Михаил Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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