Анисимова (Фон Ферельцт) Елизавета Савельевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анисимова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Анисимов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Беклемишева Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Анисимов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Анисимов Иннокентий Михайлович
Отец ребёнка: Анисимов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1835 ст.
Сын: Анисимов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Анисимов Михаил Иванович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно