Анисимов Александр Михайлович
мужской, родился 01.08.1835 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 11.11.1892 ст., Владимир, город Владимир, Владимирская область
ОтецАнисимов Михаил ИвановичС 1792 по 1797 г.р.
МатьАнисимова (Фон Ферельцт) Елизавета Савельевна1806 г.р.
Супруги
Анисимова (Веселовская) Фиона ИвановнаОколо 1833 ст. г.р.
Дети
Розова (Анисимова) Александра Александровна26.10.1857 г.р.
Кемпе (Анисимова) Елизавета Александровна09.09.1861 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1835 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1857
Дочь: Розова (Анисимова) Александра Александровна
Мать ребёнка: Анисимова (Веселовская) Фиона Ивановна
Горки, Кузнецовская волость, Владимирский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1861
Дочь: Кемпе (Анисимова) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Анисимова (Веселовская) Фиона Ивановна
Горки, Кузнецовская волость, Владимирский уезд
Смерть
11.11.1892 ст.
Владимир, город Владимир, Владимирская область