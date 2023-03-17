Анисимов Александр Михайлович 01.08.1835 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Анисимов Александр Михайлович

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился 01.08.1835 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 11.11.1892 ст., Владимир, город Владимир, Владимирская область

Отец
Анисимов Михаил ИвановичС 1792 по 1797 г.р.
Мать
Анисимова (Фон Ферельцт) Елизавета Савельевна1806 г.р.
Супруги
Анисимова (Веселовская) Фиона ИвановнаОколо 1833 ст. г.р.
Дети
Розова (Анисимова) Александра Александровна26.10.1857 г.р.
Кемпе (Анисимова) Елизавета Александровна09.09.1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1835 ст.

Отец: Анисимов Михаил Иванович

Мать: Анисимова (Фон Ферельцт) Елизавета Савельевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова (Веселовская) Фиона Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1857

Дочь: Розова (Анисимова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Анисимова (Веселовская) Фиона Ивановна

Горки, Кузнецовская волость, Владимирский уезд

Рождение ребёнка
09.09.1861

Дочь: Кемпе (Анисимова) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Анисимова (Веселовская) Фиона Ивановна

Горки, Кузнецовская волость, Владимирский уезд

Смерть
11.11.1892 ст.
Владимир, город Владимир, Владимирская область

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