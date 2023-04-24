Розова (Анисимова) Александра Александровна

Анисимова Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения26.10.1857
Дата смерти23.08.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1857
Рождение ребёнка
24.03.1884
Дочь: Давыдова Мария Александровна
Отец ребёнка: Розов Александр Александрович
Рождение ребёнка
01.03.1886
Дочь: Хайбетова Александра Александровна
Отец ребёнка: Розов Александр Александрович
Рождение ребёнка
06.10.1887
Дочь: Вишневская Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Розов Александр Александрович
Смерть
23.08.1892