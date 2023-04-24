Розова (Анисимова) Александра Александровна

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Анисимова Александра Александровна

Место рождения

Горки, Кузнецовская волость, Владимирский уезд

Дата рождения

26.10.1857

Дата смерти

23.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1857

Отец: Анисимов Александр Михайлович

Мать: Веселовская Фиона Ивановна

Горки, Кузнецовская волость, Владимирский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1884

Дочь: Давыдова Мария Александровна

Отец ребёнка: Розов Александр Александрович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.03.1886

Дочь: Хайбетова Александра Александровна

Отец ребёнка: Розов Александр Александрович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.10.1887

Дочь: Вишневская Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Розов Александр Александрович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
23.08.1892
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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