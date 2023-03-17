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Анисимов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1792 по 1797

Дата смерти

Около 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
С 1792 по 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анисимова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Савельевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Беклемишева Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Савельевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Анисимов Иннокентий Михайлович

Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Савельевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.1835 ст.

Сын: Анисимов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Савельевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Около 1846