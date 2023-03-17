Анисимов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1792 по 1797
Дата смертиОколо 1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1792 по 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анисимова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Беклемишева Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Анисимов Иннокентий Михайлович
Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Савельевна
Рождение ребёнка
01.08.1835 ст.
Сын: Анисимов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Савельевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Около 1846