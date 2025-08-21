Беклемишева (Анисимова) Варвара Михайловна Около 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Беклемишева (Анисимова) Варвара Михайловна

Автор
ИЕ
Евтеев И.

женский, родилась Около 1829, Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Отец
Анисимов Михаил ИвановичС 1792 по 1797 г.р.
Мать
Анисимова (Фон Ферельцт) Елизавета Савельевна1806 г.р.
Супруги
Беклемишев Петр НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Орловская (Беклемишева) Софья Петровна1849 г.р.
Беклемишев Сергей Петрович25.09.1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Анисимов Михаил Иванович

Мать: Анисимова (Фон Ферельцт) Елизавета Савельевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беклемишев Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Орловская (Беклемишева) Софья Петровна

Отец ребёнка: Беклемишев Петр Николаевич

Рождение ребёнка
25.09.1856

Сын: Беклемишев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Беклемишев Петр Николаевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Рождение ребёнка
15.06.1858

Сын: Беклемишев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Беклемишев Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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