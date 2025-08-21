Беклемишева (Анисимова) Варвара Михайловна
женский, родилась Около 1829, Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
ОтецАнисимов Михаил ИвановичС 1792 по 1797 г.р.
МатьАнисимова (Фон Ферельцт) Елизавета Савельевна1806 г.р.
Супруги
Беклемишев Петр НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Беклемишев Сергей Петрович25.09.1856 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
Около 1829
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Орловская (Беклемишева) Софья Петровна
Отец ребёнка: Беклемишев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
25.09.1856
Сын: Беклемишев Сергей Петрович
Отец ребёнка: Беклемишев Петр Николаевич
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.06.1858
Сын: Беклемишев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Беклемишев Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно