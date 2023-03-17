Анисимова (Веселовская) Фиона Ивановна

Веселовская Фиона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833 ст.
Дата смерти17.11.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1857
Дочь: Анисимова Александра Александровна
Отец ребёнка: Анисимов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
09.09.1861
Дочь: Анисимова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Анисимов Александр Михайлович
Горки, Кузнецовская волость, Владимирский уезд
Смерть
17.11.1875 ст.
Владимир, город Владимир, Владимирская область