Анисимова (Веселовская) Фиона Ивановна

Веселовская Фиона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселовская Фиона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

17.11.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1857

Дочь: Анисимова Александра Александровна

Отец ребёнка: Анисимов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
09.09.1861

Дочь: Анисимова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Анисимов Александр Михайлович

Горки, Кузнецовская волость, Владимирский уезд
Смерть
17.11.1875 ст.
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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