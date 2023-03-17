Фон Ферельцт (Боева) Глафира Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Бой Петр Иванович
Мать: Боева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анисимова Елизавета Савельевна
Отец ребёнка: Фон Ферельцт Савелий ( Франц Ксавериус) Карлович
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно