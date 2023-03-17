Фон Ферельцт (Боева) Глафира Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Ферельцт (Боева) Глафира Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Бой Петр Иванович

Мать: Боева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анисимова Елизавета Савельевна

Отец ребёнка: Фон Ферельцт Савелий ( Франц Ксавериус) Карлович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Ферельцт Савелий ( Франц Ксавериус) Карлович

Смерть
Неизвестно