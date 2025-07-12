Бой Петр Иванович Около 1725 — найти родственников по фамилии на Familio

Бой Петр Иванович

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился Около 1725

умер 1790, Владимир, город Владимир, Владимирская область

Супруги
Боева Анна СеменовнаОколо 1758 г.р.
Дети
Фон Ферельцт (Боева) Глафира ПетровнаОколо 1778 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Фон Ферельцт (Боева) Глафира Петровна

Мать ребёнка: Боева Анна Семеновна

Смерть
1790
Владимир, город Владимир, Владимирская область

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