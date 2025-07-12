Бой Петр Иванович
мужской, родился Около 1725
умер 1790, Владимир, город Владимир, Владимирская область
Супруги
Боева Анна СеменовнаОколо 1758 г.р.
Дети
Фон Ферельцт (Боева) Глафира ПетровнаОколо 1778 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Фон Ферельцт (Боева) Глафира Петровна
Мать ребёнка: Боева Анна Семеновна
Смерть
1790
Владимир, город Владимир, Владимирская область