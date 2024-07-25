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Плодистый Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Плодистый Павел Дионисиевич

Мать: (Полевикова) Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Иппатий Петрович

Мать ребёнка: (Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Плодистый Андрей Петрович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
25.02.1876

Сын: Василий

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
14.04.1877

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
14.04.1878

Сын: Трофим

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
16.03.1879

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: (Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1880

Дочь: Мария

Мать ребёнка: (Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1881

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: (Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Плодистый Игнатий Петрович

Мать ребёнка: (Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1888

Сын: Антоний

Мать ребёнка: (Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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