Плодистый Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плодистый Иппатий Петрович
Мать ребёнка: (Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Плодистый Андрей Петрович
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
25.02.1876
Сын: Василий
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1877
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1878
Сын: Трофим
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
16.03.1879
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: (Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1880
Дочь: Мария
Мать ребёнка: (Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1881
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: (Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Плодистый Игнатий Петрович
Мать ребёнка: (Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1888
Сын: Антоний
Мать ребёнка: (Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно