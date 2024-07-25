Плодистый Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плодистый Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

1899 г.р.
1900 г.р.
1903 г.р.
1905 г.р.
1908 г.р.
1910 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Плодистый Петр Павлович

Мать: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Феодора Андреевна

Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна

Рождение ребёнка
04.09.1903

Сын: Михаил

Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна

Рождение ребёнка
12.08.1905

Сын: Феодосий

Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна

Рождение ребёнка
02.05.1908

Сын: Никифор

Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна

Рождение ребёнка
16.03.1910

Дочь: Александра

Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна

Рождение ребёнка
19.04.1912

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна

Рождение ребёнка
16.08.1915

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна

Смерть
Неизвестно

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