Плодистый Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Плодистый Петр Павлович
Мать: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Феодора Андреевна
Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна
Рождение ребёнка
04.09.1903
Сын: Михаил
Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна
Рождение ребёнка
12.08.1905
Сын: Феодосий
Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна
Рождение ребёнка
02.05.1908
Сын: Никифор
Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна
Рождение ребёнка
16.03.1910
Дочь: Александра
Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна
Рождение ребёнка
19.04.1912
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна
Рождение ребёнка
16.08.1915
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: (Колодкина) Евгения Диомидовна
Смерть
Неизвестно