(Колодкина) Евгения Диомидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Феодора Андреевна
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1903
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1905
Сын: Феодосий
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович
Рождение ребёнка
02.05.1908
Сын: Никифор
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович
Рождение ребёнка
16.03.1910
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович
Рождение ребёнка
19.04.1912
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1915
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно