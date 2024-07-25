(Колодкина) Евгения Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колодкина) Евгения Диомидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1899 г.р.
1900 г.р.
1903 г.р.
1905 г.р.
1908 г.р.
1910 г.р.

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НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Феодора Андреевна

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович

Рождение ребёнка
04.09.1903

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович

Рождение ребёнка
12.08.1905

Сын: Феодосий

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович

Рождение ребёнка
02.05.1908

Сын: Никифор

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович

Рождение ребёнка
16.03.1910

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович

Рождение ребёнка
19.04.1912

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович

Рождение ребёнка
16.08.1915

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно

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