Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти02.09.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Плодистый Андрей Петрович
Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович
Рождение ребёнка
25.02.1876
Сын: Василий
Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович
Рождение ребёнка
14.04.1877
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович
Рождение ребёнка
14.04.1878
Сын: Трофим
Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович
Смерть
02.09.1878