Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Васильевна

Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

02.09.1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Плодистый Андрей Петрович

Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович

Рождение ребёнка
25.02.1876

Сын: Василий

Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович

Рождение ребёнка
14.04.1877

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович

Рождение ребёнка
14.04.1878

Сын: Трофим

Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович

Смерть
02.09.1878

Мы используем куки для улучшения работы сайта.