Плодистый Павел Дионисиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлодистый Павел Дионисиевич

Плодистый Павел Дионисиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Плодистый Дионисий Дмитриевич

Мать: Феодосия Леонтиевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Плодистый Петр Павлович

Мать ребёнка: (Полевикова) Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
03.05.1851

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: (Полевикова) Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: (Полевикова) Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
28.10.1856

Дочь: Параскевия

Мать ребёнка: (Полевикова) Анастасия Георгиевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.