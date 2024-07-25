Плодистый Павел Дионисиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Плодистый Дионисий Дмитриевич
Мать: Феодосия Леонтиевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: (Полевикова) Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
03.05.1851
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: (Полевикова) Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: (Полевикова) Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
28.10.1856
Дочь: Параскевия
Мать ребёнка: (Полевикова) Анастасия Георгиевна
Смерть
Неизвестно