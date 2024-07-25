Феодосия Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти26.03.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плодистый Петр Дионисиевич
Отец ребёнка: Плодистый Дионисий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Плодистый Павел Дионисиевич
Отец ребёнка: Плодистый Дионисий Дмитриевич
Смерть
26.03.1851