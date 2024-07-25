Феодосия Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

26.03.1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Петр Дионисиевич

Отец ребёнка: Плодистый Дионисий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Плодистый Павел Дионисиевич

Отец ребёнка: Плодистый Дионисий Дмитриевич

Смерть
26.03.1851

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