Плодистый Петр Дионисиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плодистый Дионисий Дмитриевич
Мать: Феодосия Леонтиевна
Рождение ребёнка
18.07.1849
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Анастасия Кондратовна
Рождение ребёнка
20.01.1856
Сын: Плодистый Ефимий Петрович
Мать ребёнка: Анастасия Кондратовна
Рождение ребёнка
16.03.1859
Сын: Алексей Петрович
Мать ребёнка: Анастасия Кондратовна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Анастасия Кондратовна
Смерть
Неизвестно