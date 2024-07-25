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Плодистый Петр Дионисиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плодистый Дионисий Дмитриевич

Мать: Феодосия Леонтиевна

Рождение ребёнка
18.07.1849

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Анастасия Кондратовна

Рождение ребёнка
20.01.1856

Сын: Плодистый Ефимий Петрович

Мать ребёнка: Анастасия Кондратовна

Рождение ребёнка
16.03.1859

Сын: Алексей Петрович

Мать ребёнка: Анастасия Кондратовна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Анастасия Кондратовна

Смерть
Неизвестно

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