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Плодистый Ефимий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1856

Отец: Плодистый Петр Дионисиевич

Мать: Анастасия Кондратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Петр Ефимович

Мать ребёнка: Мария Симеоновна

Рождение ребёнка
29.09.1884

Дочь: Харитина

Мать ребёнка: Мария Симеоновна

Рождение ребёнка
14.06.1886

Сын: Плодистый Иван Ефимович

Мать ребёнка: Мария Симеоновна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Степан

Мать ребёнка: Мария Симеоновна

Рождение ребёнка
24.05.1891

Сын: Плодистый Николай Ефимович

Мать ребёнка: Мария Симеоновна

Рождение ребёнка
14.10.1893

Сын: Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Мария Симеоновна

Рождение ребёнка
13.12.1895

Сын: Гавриил

Мать ребёнка: Мария Симеоновна

Рождение ребёнка
08.03.1898

Сын: Кодрат

Мать ребёнка: Мария Симеоновна

Рождение ребёнка
06.08.1899

Сын: Максим

Мать ребёнка: Мария Симеоновна

Рождение ребёнка
30.12.1901

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Мария Симеоновна

Рождение ребёнка
04.10.1904

Сын: Плодистый Вениамин Ефимович

Мать ребёнка: Мария Симеоновна

Смерть
Неизвестно

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