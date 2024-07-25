Плодистый Ефимий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1856
Отец: Плодистый Петр Дионисиевич
Мать: Анастасия Кондратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Симеоновна
Рождение ребёнка
29.09.1884
Дочь: Харитина
Мать ребёнка: Мария Симеоновна
Рождение ребёнка
14.06.1886
Мать ребёнка: Мария Симеоновна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Степан
Мать ребёнка: Мария Симеоновна
Рождение ребёнка
24.05.1891
Сын: Плодистый Николай Ефимович
Мать ребёнка: Мария Симеоновна
Рождение ребёнка
14.10.1893
Сын: Андрей Ефимович
Мать ребёнка: Мария Симеоновна
Рождение ребёнка
13.12.1895
Сын: Гавриил
Мать ребёнка: Мария Симеоновна
Рождение ребёнка
08.03.1898
Сын: Кодрат
Мать ребёнка: Мария Симеоновна
Рождение ребёнка
06.08.1899
Сын: Максим
Мать ребёнка: Мария Симеоновна
Рождение ребёнка
30.12.1901
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Мария Симеоновна
Рождение ребёнка
04.10.1904
Сын: Плодистый Вениамин Ефимович
Мать ребёнка: Мария Симеоновна
Смерть
Неизвестно