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Плодистый Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1891

Отец: Плодистый Ефимий Петрович

Мать: Мария Симеоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1922

Сын: Плодистый Василий Николаевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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