Плодистый Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1891
Отец: Плодистый Ефимий Петрович
Мать: Мария Симеоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1922
Сын: Плодистый Василий Николаевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно