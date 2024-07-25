Анастасия Кондратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Кондратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

14.03.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1849

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Плодистый Петр Дионисиевич

Рождение ребёнка
20.01.1856

Сын: Плодистый Ефимий Петрович

Отец ребёнка: Плодистый Петр Дионисиевич

Рождение ребёнка
16.03.1859

Сын: Алексей Петрович

Отец ребёнка: Плодистый Петр Дионисиевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Плодистый Петр Дионисиевич

Смерть
14.03.1886

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