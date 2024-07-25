Анастасия Кондратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти14.03.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1849
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Плодистый Петр Дионисиевич
Рождение ребёнка
20.01.1856
Сын: Плодистый Ефимий Петрович
Отец ребёнка: Плодистый Петр Дионисиевич
Рождение ребёнка
16.03.1859
Сын: Алексей Петрович
Отец ребёнка: Плодистый Петр Дионисиевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Плодистый Петр Дионисиевич
Смерть
14.03.1886