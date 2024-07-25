Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1859

Дата смерти

29.12.1898

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1859

Отец: Плодистый Петр Дионисиевич

Мать: Анастасия Кондратовна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Иоанн

Мать ребёнка: Меланья Артемьевна

Рождение ребёнка
22.10.1895

Сын: Иаков Алексеевич

Мать ребёнка: Ефросинья Дмитриевна

Смерть
29.12.1898
Рождение ребёнка
26.01.1899

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ефросинья Дмитриевна

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