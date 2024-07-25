Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1859
Дата смерти29.12.1898
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1859
Отец: Плодистый Петр Дионисиевич
Мать: Анастасия Кондратовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Иоанн
Мать ребёнка: Меланья Артемьевна
Рождение ребёнка
22.10.1895
Сын: Иаков Алексеевич
Мать ребёнка: Ефросинья Дмитриевна
Смерть
29.12.1898
Рождение ребёнка
26.01.1899
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ефросинья Дмитриевна