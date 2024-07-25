Мария Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович
Рождение ребёнка
29.09.1884
Дочь: Харитина
Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1886
Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Степан
Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович
Рождение ребёнка
24.05.1891
Сын: Плодистый Николай Ефимович
Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1893
Сын: Андрей Ефимович
Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович
Рождение ребёнка
13.12.1895
Сын: Гавриил
Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1898
Сын: Кодрат
Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1899
Сын: Максим
Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1901
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович
Рождение ребёнка
04.10.1904
Сын: Плодистый Вениамин Ефимович
Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович
Смерть
Неизвестно