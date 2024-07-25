Мария Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Петр Ефимович

Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович

Рождение ребёнка
29.09.1884

Дочь: Харитина

Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович

Рождение ребёнка
14.06.1886

Сын: Плодистый Иван Ефимович

Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Степан

Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович

Рождение ребёнка
24.05.1891

Сын: Плодистый Николай Ефимович

Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович

Рождение ребёнка
14.10.1893

Сын: Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович

Рождение ребёнка
13.12.1895

Сын: Гавриил

Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович

Рождение ребёнка
08.03.1898

Сын: Кодрат

Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович

Рождение ребёнка
06.08.1899

Сын: Максим

Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович

Рождение ребёнка
30.12.1901

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович

Рождение ребёнка
04.10.1904

Сын: Плодистый Вениамин Ефимович

Отец ребёнка: Плодистый Ефимий Петрович

Смерть
Неизвестно

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