(Полевикова) Анастасия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Плодистый Павел Дионисиевич
Рождение ребёнка
03.05.1851
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Плодистый Павел Дионисиевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Плодистый Павел Дионисиевич
Рождение ребёнка
28.10.1856
Дочь: Параскевия
Отец ребёнка: Плодистый Павел Дионисиевич
Смерть
Неизвестно