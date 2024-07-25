(Полевикова) Анастасия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Полевикова) Анастасия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Плодистый Петр Павлович

Отец ребёнка: Плодистый Павел Дионисиевич

Рождение ребёнка
03.05.1851

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Плодистый Павел Дионисиевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Плодистый Павел Дионисиевич

Рождение ребёнка
28.10.1856

Дочь: Параскевия

Отец ребёнка: Плодистый Павел Дионисиевич

Смерть
Неизвестно

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