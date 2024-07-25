Плодистый Иппатий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Иустинья
Мать ребёнка: Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
24.11.1906
Дочь: Ектарина
Мать ребёнка: Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
07.09.1909
Мать ребёнка: Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
29.03.1912
Сын: Плодистый Степан Ипатович
Мать ребёнка: Меланья Максимовна
Смерть
Неизвестно