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Плодистый Иппатий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плодистый Петр Павлович

Мать: (Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Иустинья

Мать ребёнка: Меланья Максимовна

Рождение ребёнка
24.11.1906

Дочь: Ектарина

Мать ребёнка: Меланья Максимовна

Рождение ребёнка
07.09.1909

Сын: Плодистый Иван Ипатьевич

Мать ребёнка: Меланья Максимовна

Рождение ребёнка
29.03.1912

Сын: Плодистый Степан Ипатович

Мать ребёнка: Меланья Максимовна

Смерть
Неизвестно

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