(Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плодистый Иппатий Петрович
Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович
Рождение ребёнка
16.03.1879
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович
Рождение ребёнка
12.08.1880
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович
Рождение ребёнка
22.09.1881
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Плодистый Игнатий Петрович
Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович
Рождение ребёнка
09.08.1888
Сын: Антоний
Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович
Смерть
Неизвестно