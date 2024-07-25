(Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пелагея)? (Бондаренко) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Иппатий Петрович

Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович

Рождение ребёнка
16.03.1879

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович

Рождение ребёнка
12.08.1880

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович

Рождение ребёнка
22.09.1881

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Плодистый Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович

Рождение ребёнка
09.08.1888

Сын: Антоний

Отец ребёнка: Плодистый Петр Павлович

Смерть
Неизвестно

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