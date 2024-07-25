Меланья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Иустинья
Отец ребёнка: Плодистый Иппатий Петрович
Рождение ребёнка
24.11.1906
Дочь: Ектарина
Отец ребёнка: Плодистый Иппатий Петрович
Рождение ребёнка
07.09.1909
Отец ребёнка: Плодистый Иппатий Петрович
Рождение ребёнка
29.03.1912
Сын: Плодистый Степан Ипатович
Отец ребёнка: Плодистый Иппатий Петрович
Смерть
Неизвестно