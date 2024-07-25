Меланья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Иустинья

Отец ребёнка: Плодистый Иппатий Петрович

Рождение ребёнка
24.11.1906

Дочь: Ектарина

Отец ребёнка: Плодистый Иппатий Петрович

Рождение ребёнка
07.09.1909

Сын: Плодистый Иван Ипатьевич

Отец ребёнка: Плодистый Иппатий Петрович

Рождение ребёнка
29.03.1912

Сын: Плодистый Степан Ипатович

Отец ребёнка: Плодистый Иппатий Петрович

Смерть
Неизвестно

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