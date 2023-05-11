Ефимовъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения17.04.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1845
Отец: Ефимовъ Василій
Мать: Ефимова Настасья
Бракосочетание
04.07.1865
Жена: Ефимова Евдокия
Рождение ребёнка
01.02.1866
Сын: Ефимовъ Семенъ
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия
Рождение ребёнка
26.03.1869
Сын: Ефимовъ Прокопий
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия
Рождение ребёнка
13.11.1872
Дочь: Павлова Степанида
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия
Рождение ребёнка
21.08.1875
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия
Рождение ребёнка
10.07.1880
Дочь: Ефимова Ольга
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия
Рождение ребёнка
28.06.1884
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ефимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия
Рождение ребёнка
16.04.1888
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таракина Евдокия
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия