Ефимовъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимовъ Егоръ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.04.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1845

Отец: Ефимовъ Василій

Мать: Ефимова Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.07.1865

Жена: Ефимова Евдокия

Рождение ребёнка
01.02.1866

Сын: Ефимовъ Семенъ

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1869

Сын: Ефимовъ Прокопий

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1872

Дочь: Павлова Степанида

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1875

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1880

Дочь: Ефимова Ольга

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1884

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ефимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия

Рождение ребёнка
16.04.1888

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таракина Евдокия

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия

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