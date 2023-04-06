Ефимова (Воронова) Настасья
Место рождения
Дата рождения1814
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Вороновъ Василий
Мать: Воронова Ульяна
Бракосочетание
?.02.1838
Муж: Ефимовъ Василій
Рождение ребёнка
22.11.1839
Сын: Ефимовъ Яковъ
Отец ребёнка: Ефимовъ Василій
Рождение ребёнка
17.04.1845
Сын: Ефимовъ Егоръ
Отец ребёнка: Ефимовъ Василій
Рождение ребёнка
17.10.1847
Дочь: Лиходумова Прасковія
Отец ребёнка: Ефимовъ Василій
Рождение ребёнка
10.05.1850
Сын: Ефимовъ Георгий
Отец ребёнка: Ефимовъ Василій
Рождение ребёнка
17.12.1852
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Ефимовъ Василій