Ефимова (Воронова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Воронова) Настасья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Вороновъ Василий

Мать: Воронова Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.02.1838

Муж: Ефимовъ Василій

Рождение ребёнка
22.11.1839

Сын: Ефимовъ Яковъ

Отец ребёнка: Ефимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1845

Сын: Ефимовъ Егоръ

Отец ребёнка: Ефимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1847

Дочь: Лиходумова Прасковія

Отец ребёнка: Ефимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1850

Сын: Ефимовъ Георгий

Отец ребёнка: Ефимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1852

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Ефимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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