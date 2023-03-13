Лиходумова (Ефимова) Прасковія
Место рождения
Дата рождения17.10.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1847
Отец: Ефимовъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лиходумовъ Павелъ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лиходумовъ Степанъ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лиходумова) Марѳа
Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ
Бракосочетание
?.01.1866
Муж: Лиходумовъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.08.1868
Дочь: Лиходумова Евдокія
Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.03.1870
Сын: Лиходумовъ Василій
Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.08.1872
Дочь: (Лиходумова) Евдокія
Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.08.1874
Дочь: Бондяева (Лиходумова) Евдокія
Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лиходумовъ Алексѣй
Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ
Рождение ребёнка
?.01.1884
Сын: Лиходумовъ Георгій
Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.02.1890
Дочь: (Лиходумова) Дарія
Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ