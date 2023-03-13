Лиходумова (Ефимова) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиходумова (Ефимова) Прасковія

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.10.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1847

Отец: Ефимовъ Василій

Мать: Ефимова (Воронова) Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиходумовъ Павелъ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиходумовъ Степанъ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лиходумова) Марѳа

Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ

Бракосочетание
?.01.1866

Муж: Лиходумовъ Иванъ

Рождение ребёнка
10.08.1868

Дочь: Лиходумова Евдокія

Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1870

Сын: Лиходумовъ Василій

Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1872

Дочь: (Лиходумова) Евдокія

Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1874

Дочь: Бондяева (Лиходумова) Евдокія

Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лиходумовъ Алексѣй

Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1884

Сын: Лиходумовъ Георгій

Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ

Рождение ребёнка
25.02.1890

Дочь: (Лиходумова) Дарія

Отец ребёнка: Лиходумовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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