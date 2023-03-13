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Ефимовъ Антонъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

29.10.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ефимовъ Василій

Мать: Ефимова Софья

Бракосочетание
08.02.1842

Жена: Ефимова Екатерина

Рождение ребёнка
13.09.1843

Сын: Ефимовъ Федоръ

Мать ребёнка: Ефимова Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1852

Дочь: Ефимова Акулина

Мать ребёнка: Ефимова Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
29.10.1895
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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