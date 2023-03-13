Ефимовъ Антонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти29.10.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ефимовъ Василій
Мать: Ефимова Софья
Бракосочетание
08.02.1842
Жена: Ефимова Екатерина
Рождение ребёнка
13.09.1843
Сын: Ефимовъ Федоръ
Мать ребёнка: Ефимова Екатерина
Рождение ребёнка
04.06.1852
Дочь: Ефимова Акулина
Мать ребёнка: Ефимова Екатерина
Смерть
29.10.1895