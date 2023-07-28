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Лиходумовъ Иванъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.02.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1847

Отец: Лиходумовъ Кузьма

Мать: Лиходумова Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1866

Жена: Лиходумова Прасковія

Рождение ребёнка
10.08.1868

Дочь: Лиходумова Евдокія

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1870

Сын: Лиходумовъ Василій

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1872

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1874

Дочь: Бондяева Евдокія

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лиходумовъ Алексѣй

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1884

Сын: Лиходумовъ Георгій

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Рождение ребёнка
25.02.1890

Дочь: Дарія

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиходумовъ Павелъ

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиходумовъ Степанъ

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марѳа

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія