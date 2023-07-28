Лиходумовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения15.02.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1847
Отец: Лиходумовъ Кузьма
Мать: Лиходумова Марія
Бракосочетание
?.01.1866
Жена: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
10.08.1868
Дочь: Лиходумова Евдокія
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
21.03.1870
Сын: Лиходумовъ Василій
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
03.08.1872
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
03.08.1874
Дочь: Бондяева Евдокія
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лиходумовъ Алексѣй
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
?.01.1884
Сын: Лиходумовъ Георгій
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
25.02.1890
Дочь: Дарія
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лиходумовъ Павелъ
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лиходумовъ Степанъ
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марѳа
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія