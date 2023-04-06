Ефимовъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения01.02.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1866
Отец: Ефимовъ Егоръ
Мать: Ефимова Евдокия
Рождение ребёнка
02.11.1891
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Ефимова Марія
Рождение ребёнка
31.08.1893
Сын: Ефимовъ Василій
Мать ребёнка: Ефимова Марія
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
10.03.1895
Дочь: Козлова Александра
Мать ребёнка: Ефимова Марія
Рождение ребёнка
02.03.1897
Сын: Ефимовъ Арсеній
Мать ребёнка: Ефимова Марія
Рождение ребёнка
22.05.1899
Сын: Ефимовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ефимова Марія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова Марія