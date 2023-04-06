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Ефимовъ Семенъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1866

Отец: Ефимовъ Егоръ

Мать: Ефимова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1891

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ефимова Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.08.1893

Сын: Ефимовъ Василій

Мать ребёнка: Ефимова Марія

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
10.03.1895

Дочь: Козлова Александра

Мать ребёнка: Ефимова Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1897

Сын: Ефимовъ Арсеній

Мать ребёнка: Ефимова Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1899

Сын: Ефимовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ефимова Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Марія

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