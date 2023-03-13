Таракина (Ефимова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таракина (Ефимова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимовъ Егоръ

Мать: Ефимова (Бычкова) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таракинъ Григорий Семеновъ

Рождение ребёнка
08.11.1890

Дочь: (Таракина) Стефанида

Отец ребёнка: Таракинъ Григорий Семеновъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1893

Дочь: (Таракина) Евдокия

Отец ребёнка: Таракинъ Григорий Семеновъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1896

Дочь: (Таракина) Матрена

Отец ребёнка: Таракинъ Григорий Семеновъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1899

Сын: Таракинъ Никита

Отец ребёнка: Таракинъ Григорий Семеновъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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