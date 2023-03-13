Таракина (Ефимова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимовъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1890
Дочь: (Таракина) Стефанида
Отец ребёнка: Таракинъ Григорий Семеновъ
Рождение ребёнка
14.02.1893
Дочь: (Таракина) Евдокия
Отец ребёнка: Таракинъ Григорий Семеновъ
Рождение ребёнка
10.03.1896
Дочь: (Таракина) Матрена
Отец ребёнка: Таракинъ Григорий Семеновъ
Рождение ребёнка
05.09.1899
Сын: Таракинъ Никита
Отец ребёнка: Таракинъ Григорий Семеновъ