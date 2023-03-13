Таракинъ Григорий Семеновъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1890
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Таракина Евдокия
Рождение ребёнка
14.02.1893
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Таракина Евдокия
Рождение ребёнка
10.03.1896
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Таракина Евдокия
Рождение ребёнка
05.09.1899
Сын: Таракинъ Никита
Мать ребёнка: Таракина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таракина Евдокия