Таракинъ Григорий Семеновъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таракинъ Григорий Семеновъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1890

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Таракина Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1893

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Таракина Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1896

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Таракина Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1899

Сын: Таракинъ Никита

Мать ребёнка: Таракина Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таракина Евдокия

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