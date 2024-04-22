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Иван Гаврилович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.08.1820

Дата смерти

Между 1871 и 1873

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1820

Отец: Гавриил Карпович

Мать: Агафья Алексеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.11.1838

Жена: Соломонида Леонтьевна (Ивановна)

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.07.1841

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: София Ивановна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1843

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: София Ивановна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1844

Сын: Евдоким Иванович

Мать ребёнка: София Ивановна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.01.1847

Сын: Синюгин Семен Иванович

Мать ребёнка: София Ивановна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.04.1850

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Настасья Поликарповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1851

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Поликарповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1853

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Настасья Поликарповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1855

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Настасья Поликарповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1858

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Поликарповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1859

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Настасья Поликарповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1861

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Поликарповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1870

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Поликарповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Ивановна

Смерть
Между 1871 и 1873
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