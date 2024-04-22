Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения22.08.1820
Дата смертиМежду 1871 и 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1820
Отец: Гавриил Карпович
Мать: Агафья Алексеевна
Бракосочетание
06.11.1838
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.07.1841
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: София Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1843
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: София Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1844
Сын: Евдоким Иванович
Мать ребёнка: София Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1847
Мать ребёнка: София Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1850
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Настасья Поликарповна
Рождение ребёнка
24.08.1851
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Поликарповна
Рождение ребёнка
07.01.1853
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Настасья Поликарповна
Рождение ребёнка
19.01.1855
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Настасья Поликарповна
Рождение ребёнка
01.10.1858
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Поликарповна
Рождение ребёнка
28.11.1859
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Настасья Поликарповна
Рождение ребёнка
06.08.1861
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Поликарповна
Рождение ребёнка
29.10.1870
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Ивановна
Смерть
Между 1871 и 1873