Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

23.05.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1803

Сын: Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Карпович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Денис Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Карпович

Рождение ребёнка
22.08.1820

Сын: Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Карпович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
23.05.1863
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от водяной

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