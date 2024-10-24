Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти23.05.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1803
Сын: Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Карпович
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Денис Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Карпович
Рождение ребёнка
22.08.1820
Сын: Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Карпович
Смерть
23.05.1863
Причина смерти: от водяной