Гавриил Карпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти13.10.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Карп Потапович
Мать: Евдокия Самуиловна
Рождение ребёнка
15.10.1803
Сын: Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Денис Гаврилович
Мать ребёнка: Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
22.08.1820
Сын: Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Агафья Алексеевна
Смерть
13.10.1838
Причина смерти: натуральная болезнь