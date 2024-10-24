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Гавриил Карпович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

13.10.1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Карп Потапович

Мать: Евдокия Самуиловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1803

Сын: Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Агафья Алексеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Денис Гаврилович

Мать ребёнка: Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
22.08.1820

Сын: Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Агафья Алексеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
13.10.1838
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: натуральная болезнь

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